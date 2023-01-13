تشاوش أوغلو: على السويد مكافحة جرائم بي كي كي العنصرية

وصف وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو استفزازات أنصار تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في ستوكهولم، بأنها تنطوي على جرائم عنصرية وكراهية "ويجب على السويد مكافحتها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي يجري زيارة رسمية إلى العاصمة أنقرة، الجمعة.

وأمس الخميس، تجمع عدد من أنصار التنظيم الإرهابي أمام مبنى البلدية في ستوكهولم، وعلقوا دمية تصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عمود قرب المبنى.

وقال تشاوش أوغلو: "شاهدنا استفزازا آخر لـ بي كي كي/ واي بي جي في السويد، إنه عمل عنصري ويتضمن جريمة كراهية في الوقت نفسه".

وأكد أن هذا الاستفزاز عمل يتطلب من السويد مكافحته في جميع الأحوال.

وتابع أن أنصار التنظيم أقدموا على فعلتهم أمام مرأى ومسمع الجميع وفي قلب المدينة، "وبالتالي السويد تتحمل مسؤولية في هذا الصدد ولا يمكنهم التهرب منها".

وأوضح أن السلطات السويدية لا يمكنها التهرب من هذه المسؤولية بمجرد إدانتها.