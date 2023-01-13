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شنطوب يطالب نظيره السويدي بمحاسبة منفذي استفزازات بي كي كي الإرهابي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 13.01.2023 20:48
أعضاء من مؤسسة قدامى المحاربين الأتراك وعائلات الشهداء يتظاهرون رداً على استفزازات بي كي كي الإرهابية في العاصمة السويدية ستوكهولم أمام السفارة السويدية في أنقرة، 13 يناير 2023 الأناضول أعضاء من مؤسسة قدامى المحاربين الأتراك وعائلات الشهداء يتظاهرون رداً على استفزازات بي كي كي الإرهابية في العاصمة السويدية ستوكهولم أمام السفارة السويدية في أنقرة، 13 يناير 2023 (الأناضول)

أبلغ رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب نظيره السويدي أندرياس نورلين استياء تركيا بكافة شرائحها من استفزازات "بي كي كي" الإرهابي ضد تركيا في العاصمة ستوكهولم، مطالباً بمحاسبة منفذي تلك الأعمال.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين شنطوب ونورلين، الجمعة، بعد إلغاء زيارة نورلين المقررة إلى تركيا في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري، حسب بيان صادر عن رئاسة البرلمان التركي.

وأدان شنطوب بشدة تلك الاستفزازات، معربا عن رفضه القاطع لها.

وأكد أن عدم اتخاذ خطوات ملموسة ضد التنظيمات الإرهابية سيشجعها ويزيد من أنشطتها.

ودعا في هذا الصدد للقبض على أنصار "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي منفذي الأعمال الاستفزازية والقيام بما يلزم بحقهم.

بدوره، أعرب نورلين عن أسفه لإلغاء زيارته المقررة إلى تركيا، مبديا انزعاجه الشديد من الأعمال الاستفزازية أمام مبنى بلدية ستوكهولم.

وشدد على أنه لا مكان لأعمال العنف والتهديدات ضد السياسيين في المجتمعات الديمقراطية.

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