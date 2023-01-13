كيربي: ندعم التقدم الإيجابي بين تركيا والسويد

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنهم يدعمون التقدم الإيجابي للمفاوضات بين تركيا والسويد.

جاء ذلك في تصريح خلال مؤتمره الصحفي اليومي، صباح اليوم الجمعة.

وأشار إلى أنه لا يمكنه التحدث نيابة عن تركيا والسويد حول الخلافات بين البلدين بشأن انضمام الأخيرة إلى حلف الناتو.

وأضاف :"لقد رأيتم بالأمس أن السلطات السويدية قالت صراحة إن المحادثات تمضي في مسار إيجابي. نأمل بالتأكيد أن يكون هذا هو الحال".

والخميس استدعت وزارة الخارجية التركية سفير ستوكهولم لدى أنقرة وأبلغته رفضها لدعاية أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بالسويد التي استهدفت تركيا، ورئيسها رجب طيب أردوغان.