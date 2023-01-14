وزارة الخارجية الأمريكية تحيل قرار بيع إف-16 لتركيا إلى الكونغرس

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أحالت قرارها بيع مقاتلات من طراز إف-16 إلى تركيا إلى اللجان المختصة في الكونغرس للقيام بالمراجعة الأولية اللازمة.

وذكرت مصادر للأناضول، أن الخارجية الأمريكية نقلت قرارها حول بيع مقاتلات إف-16 إلى تركيا وتحديث طائرات من نفس الطراز لدى أنقرة، إلى رئيس وأعضاء كبار اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ للفحص التمهيدي.

وبحسب المصادر، من المتوقع أن تعلن الخارجية الأمريكية رسميا الأسبوع المقبل أنها أحالت قرارها إلى الكونغرس.

ومن أجل الحصول على موافقة المبيعات العسكرية في الولايات المتحدة، يجب موافقة الكونغرس في غضون 15 يومًا للدول الأعضاء في حلف الناتو و30 يومًا لغيرها.