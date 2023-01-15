الرئيس التركي: ارتفاع معدل توطين الصناعة الدفاعية إلى 80 بالمئة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن معدل التوطين في الصناعة الدفاعية ارتفع إلى 80 % بعد أن كان 20 % قبل عشرين عاماً.

وأضاف أردوغان في كلمة أمام حشد من المواطنين بولاية موغلا غربي تركيا، أن التنظيمات الإرهابية يتم سحقها كلما ازدادت قوة الصناعات الدفاعية التركية.

وأوضح أن مقاتلة "قزل إلما" المسيرة ستكون قادرة على حمل القنابل المزودة بها مقاتلات إف 16.

وأشار الرئيس التركي إلى أن التجارب الصاروخية لتركيا تُقلق اليونان، مؤكداً أن أنقرة لا شأن لها بأثينا ما دامت تصرفاتها رشيدة.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت شركة "بايكار" أنها أجرت تجارب التحليق الأولى للمقاتلة المسيرة، واستُكملت بنجاح.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، أماط سلجوق بيرقدار رئيس مجلس إدارة "بايكار"، اللثام عن المقاتلة المسيرة المحلية ونشر حينها صوراً لهيكلها من دون أجنحة.

وعلى عكس الطائرات المسيرة، فإن "بيرقدار قزل إلما" تستطيع إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام القتال جو ـ جو مثلها مثل المقاتلات التقليدية، بحيث تمكن تركيا من تغيير الموازين الحربية الجوية.

ومن المقرر أن تؤدي "بيرقدار قزل إلما" المهام الأكثر صعوبة بفضل ميزة التخفي عن شاشات الرادارات بشكل أكبر، وأن يصل وزنها في الإقلاع إلى 6 أطنان، وهي قادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر.