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أردوغان لبوتين: تركيا مستعدة لتبنّي دور الوسيط من أجل إحلال سلام دائم بين موسكو وكييف

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 16.01.2023 17:48
آخر تحديث في 16.01.2023 17:54
الرئيس التركي ونظيره الروسي الأناضول الرئيس التركي ونظيره الروسي (الأناضول)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، استعداد أنقرة لتبنّي دور الوسيط من أجل إحلال سلام دائم بين موسكو وكييف.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين بحثا فيه خطوات تحويل الحبوب الروسية إلى دقيق في تركيا وإرسالها إلى الدول الإفريقية، وفق البيان الرسمي الصادر عن الرئاسة التركية.

كما ناقش الزعيمان التطورات المتعلقة باتفاقية ممر شحن الحبوب عبر البحر الأسود وتصدير الأمونيا الروسية.

وفي 22 يوليو/ تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.

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