العدالة والتنمية يصف الصمت تجاه استفزازات "بي كي كي" بأنها دعم للإرهاب

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك، إن الجهات الدولية التي تلتزم الصمت حيال استفزازات تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في السويد ضد تركيا ورئيسها، لا يعني سوى دعم الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الإثنين، عقب اجتماع اللجنة الإدارية المركزية لحزب العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف جليك في هذا الخصوص: "لقد رأينا مرة أخرى أن صمت أولئك الذين يدعون للديمقراطية والتعددية والحرية حيال استفزازات "بي كي كي" الإرهابي في السويد، لا يعني شيئًا ما سوى دعم الإرهاب".

وأكد أن ما قام به أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي من استفزازات ضد الرئيس أردوغان، لا علاقة له بحرية التعبير مطلقا.

ودعا جليك السلطات السويدية إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه الإرهابية وبذل المزيد من الجهود في مكافحة الإرهاب.