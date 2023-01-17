تركيا وإيران تدعمان وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني في أنقرة اليوم الثلاثاء، إن تركيا وإيران يدعمان وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية.

على صعيد آخر، قال الوزير إن فشل المدعي العام السويدي في اتخاذ إجراء ضد حادثة دمية الرئيس أردوغان التي قام بها إرهابيو بي كي كي/واي بي جي أمر سخيف. هذه دعاية إرهابية... إذا كانت السويد تعتقد أنها تشتت انتباهنا من خلال اللعب بالكلمات فهي تخدع نفسها".

وأضاف: "إما أن تقعوا ضحية لإرهاب بي كي كي، أو نمضي قدما بتطبيق المذكرة الثلاثية انطلاقا من التفكير بأمننا جميعا".