أردوغان: قضينا على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب التضخم

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستشهد في الأشهر المقبلة تراجعا ملموساً في نسب التضخم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء لدى مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن التضخم في تركيا سيتراجع إلى حدود 30 بالمئة عام 2023، بفضل التدابير المتخذة من الحكومة.

وأضاف قائلا: "قضينا على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب التضخم، واتخذنا كافة التدابير اللازمة لتراجع التضخم".

وأفاد أن الحكومة أثبتت للداخل والخارج بأنه لن يتمكن أحد من التحكم بالاقتصاد التركي من خلال التضخم والتلاعب بأسعار صرف العملة والفائدة.

وأكد أن حكومته عملت على تعويض خسائر المواطنين الناجمة عن التضخم، وعالجت الأسباب المؤدية لغلاء المعيشة ووسعت نطاق المساعدات الاجتماعية.

وصرح الرئيس التركي بأن عدد الأيدي العاملة في تركيا بلغ ذروته في العام المنصرم 2022، بوصوله إلى 31.6 مليون شخص.