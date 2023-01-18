أردوغان يشيد بنجاحات الخطوط الجوية التركية

أشاد الرئيس رجب طيب أردوغان بالنجاحات والأرقام القياسية التي حققتها شركة الخطوط الجوية التركية خلال العام الماضي.

جاء ذلك في رسالة مرئية بعث بها أردوغان إلى قمة مسؤولي الخطوط الجوية التركية، المنعقدة الأربعاء.

وأكد أن الطيران كان في مقدمة القطاعات المتضررة من الأزمة العالمية التي بدأت بوباء كورونا وتواصلت بالاشتباكات الساخنة في المنطقة.

وقال إن الخطوط التركية تجاوزت الأزمة بأقل قدر من الضرر بفضل الإجراءات التي اتخذتها في الوقت المناسب والابتكارات التي نفذتها خلال فترة الوباء.

وأوضح الرئيس التركي أن عام 2021 شهد تضميد الجراح التي لحقت بالقطاع فيما شهد العام 2022 تسجيل الأرقام القياسية.

ولفت إلى أن أعداد المسافرين عبر المطارات التركية لا سيما في مدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، تدل على ذلك.

وأشار أردوغان إلى أن مطار إسطنبول احتل المركز الأول بين المطارات الأكثر ازدحامًا في أوروبا خلال العام الماضي.

وذكر أن تركيا أصبحت من الدول التي يتم الاستشهاد بإنجازاتها في قطاع الطيران حاليا، وأن الخطوط التركية كان لها دور كبير بتحقيق هذا النجاح وأنها أصبحت العلامة التجارية الأكثر قيمة في البلاد.

وبيّن أردوغان أن الخطوط الجوية التركية وسعت نطاق رحلاتها إلى 129 دولة في 5 قارات خلال العشرين عامًا الماضية.

وأردف: "جعلتمونا جميعاً نشعر بالفخر عبر الارتقاء بالخطوط الجوية التركية إلى مصاف الخطوط الجوية الـ10 الأكثر قيمة في العالم".