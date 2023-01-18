أردوغان يلمح إلى إمكانية تقديم الانتخابات العامة إلى يوم 14 مايو

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الشعب التركي سيضع مرة أخرى المتملقين للانقلاب في مكانهم، بعد 73 عامًا من انتهاء عهد الحزب الواحد في تركيا، مشيرًا إلى أن الانتخابات العامة المتوقعة كثيرًا قد تنظم قبل وقتها يوم 14 مايو.

ومن المقرر إجراء الانتخابات رسميًا يوم 18 يونيو 2023 ، لكن المسؤولين ألمحوا في الأسابيع الأخيرة إلى أنهم قد يعملون على تقديم موعد الاقتراع بسبب الأعياد الدينية والامتحانات المدرسية.

وفي كلمة ألقاها الأربعاء لدى مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة، استذكر أردوغان اليوم الذي أجرت فيه تركيا أول انتخابات حرة عام 1950 عندما فاز عدنان مندريس، رئيس الوزراء في تلك الحقبة ثم أطيح به في 14 مايو بانقلاب عسكري عام 1960 وأعدم بعد عام.

قال أردوغان: "قال الراحل مندريس في 14 مايو 1950 ، كفى ، سيقول الناس كلمتهم ، وخرجوا منتصرين في صناديق الاقتراع. سوف يرد شعبنا (المعارضة) في نفس اليوم بعد 73 عامًا". خطاب متلفز.

ويشكل حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان حاليًا تحالفاً مع حزب الحركة القومية (MHP) في إطار تحالف الشعب.

فيما لا تزال المعارضة، بقيادة حزب الشعب الجمهوري (CHP)، تكافح من أجل الاتحاد حول تحالف الأمة، إلى جانب حزب السعادة (SP) والحزب الجيد (IP) وحزب المستقبل (GP) والحزب الديمقراطي وحزب الديمقراطية والتقدم (DEVA).

ويبدو أن أردوغان، الذي دفع حزب العدالة والتنمية إلى النصر قبل أكثر من عقدين ويقود انتصارات متتالية منذ ذلك الحين، هو المرشح الأبرز في بعض استطلاعات ما قبل الانتخابات، متقدمًا على حزب الشعب الجمهوري، المنافس الأقوى لحزب العدالة والتنمية، الذي هزم المعارضة الرئيسية بسهولة. في جميع الانتخابات العامة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومع ذلك، قد تكون انتخابات 2023 هي المرة الأولى من جولتين لأنها ستكون الأولى منذ تحول البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي.