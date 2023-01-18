أقار: مفاوضات شراء "إف-16" تتقدم بشكل إيجابي

أعلن وزير الدفاع خلوصي أقار، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول شراء مقاتلات الـ"إف-16" تتقدم بشكل إيجابي.

وقال أقار في تصريحات صحفية إن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، سيبحث ملف المقاتلات مع الجانب الأمريكي على هامش زيارته للولايات المتحدة الخميس.

وأوضح أن تركيا تلمس تقدمًا إيجابيًا في مفاوضات شراء المقاتلات من الولايات المتحدة.

وتابع: "إننا نتلقى المعلومات اللازمة، وتعاوننا الوثيق مع وزير الدفاع الأمريكي (لويد أوستن) متواصل".

وأضاف: "قلنا خلال الاجتماعات الثنائية وعلى مستوى الوفود إننا ننتظر النتائج بشكل إيجابي وملموس في أقرب وقت ممكن".

وشدّد وزير الدفاع التركي على إزالة الشروط الأمريكية التي كانت تعيق تقدم الملف.