البيت التركي بنيويورك يحتضن قمة اقتصادية-تجارية

نظمت جمعية أسود الأناضول لرجال الأعمال في البيت التركي بولاية نيويورك الأمريكية، قمة اقتصادية-تجارية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في القمة القنصل التركي في نيويورك أورهان آيدن ورئيس بلدية ولاية نيويورك إريك آدامز ومسؤولين محليين آخرين.

وفي كلمة له خلال القمة، قال آيدن إن الفعالية ستساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأضاف أن التعاون التجاري والاقتصادي بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية يستحوذ على مكانة مهمة في علاقات البلدين.

وتابع قائلا: "هدفنا هو تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورفع التبادلات التجارية بيننا إلى 100 مليار دولار سنويا".

وصرح عن رغبة تركيا في تأسيس قاعدة للتصدير في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف الترويج للمنتجات التركية في هذا البلد.

ودعا المستثمرين الأمريكيين للتوجه إلى تركيا والاستثمار فيها، مشيدا في هذا السياق بالموقع الجغرافي الهام لبلاده.