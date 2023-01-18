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تشاوش أوغلو يشارك بفعالية في واشنطن حول السياسة الخارجية التركية

وكالة الأناضول للأنباء
واشنطن
نشر في 18.01.2023 22:53
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يشارك في فعالية نظمها فرع مركز سيتا/SETA في واشنطن الأناضول وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يشارك في فعالية نظمها فرع مركز "سيتا/SETA" في واشنطن (الأناضول)

شارك وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، في فعالية نظمها فرع مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركية (سيتا/SETA) في واشنطن، في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الامريكية.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة، الأربعاء: "تحدثنا عن السياسة الخارجية لريادة الأعمال والإنسانية لبلدنا".

وأوضح أنه أجاب عن الأسئلة المطروحة في هذا الخصوص خلال الفعالية التي نظمها سيتا (مقره تركيا).

ويجري تشاوش أوغلو، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تستمر لغاية 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، يلتقي خلالها نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن، وفق بيان للخارجية التركية.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بكافة جوانبها، إضافة إلى تبادل الأفكار حول التطورات الإقليمية، بحسب البيان.

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