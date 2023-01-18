وزارة الداخلية التركية تطلق عملية جديدة ضد الإرهاب

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، إطلاق عملية جديدة ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في ولاية ماردين جنوب شرقي البلاد.

وانطلقت العملية في إطار سلسلة عمليات "أرن - الحصار" التي تهدف إلى القضاء على الإرهاب بالكامل داخل الأراضي التركية.

ووفق بيان نشرته الوزارة، فإن العملية تهدف إلى تحييد إرهابيي "بي كي كي" في المنطقة بإشراف قيادة الدرك في ماردين.

وأوضح البيان أن العملية تجري بمشاركة 655 عنصراً من الدرك والحراس الأمنيين، بينهم عناصر من القوات الخاصة.

وبدأت وزارة الداخلية التركية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابي في يناير/ كانون الثاني 2021.

واسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.