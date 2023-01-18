وزير الخارجية الفنلندي: نأمل إزالة مخاوف تركيا حول "بي كي كي" الإرهابي

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي محظور في السويد وفنلندا، معربا عن أمله في إزالة مخاوف تركيا حول هذه القضية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، الأربعاء، أدلى بها على هامش زيارته لدافوس السويسرية للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشار هافيستو إلى تشكيل مجموعة عمل بين تركيا وفنلندا والسويد، في سياق عملية انضمام البلدين الأخيرين إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

ولفت إلى عقد اجتماعين بين البلدان الثلاث، مؤكدا أن الاجتماع الثالث سينعقد مطلع العام الجاري.

وأوضح أن الاجتماعين السابقين جرى خلالهما مناقشة القضايا التي تهم تركيا، بما فيها تواجد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي" في دول أخرى.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.