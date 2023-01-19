الولايات المتحدة تؤكد أن بيع تركيا "إف 16" غير مرتبط بعضوية السويد وفنلندا للناتو

صرح السفير الأمريكي في أنقرة "جيفري فليك"، أن بيع الولايات المتحدة طائرات "إف 16" لتركيا، غير مرتبط بمسيرة انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "فليك" خلال لقائه مع عدد من الصحفيين في أنقرة اليوم الخميس.

وأشار إلى اللقاء الذي جمع أمس الأربعاء وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن، معربا عن سعادته إزاء الاجتماعات الرفيعة المستوى بين الجانبين.

وأوضح أن الوزيرين تناولا خلال اللقاء ملف بيع تركيا مقاتلات "إف 16"، والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ومسائل تخص الناتو.

وأكد فليك أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدعم بيع تركيا مقاتلات "إف 16".

وتابع: "الكونغرس مؤسسة مستقلة ويجب أن يصدّق على عملية البيع، ولا يمكن لإدارة الرئيس أن تتخذ مثل هذا القرار (البيع) بمفردها".

وأوضح أن الوزير بلينكن شكر تركيا على دورها الفعال في اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وردا على سؤال عن بدء التواصل بين تركيا والنظام السوري، قال فليك إن واشنطن تعارض التطبيع وبناء العلاقات مع النظام السوري.

وأردف: "نتواصل مع نظرائنا الأتراك بخصوص الأوضاع الأمنية في شمال شرق سوريا، ونبحث دائما عن سبل العمل مع حلفائنا الأتراك، وتركيا حليف مهم في مكافحة داعش ولدينا حوار جيد مع أنقرة".