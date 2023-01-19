تركيا تتولى قيادة قوات البحرية لحلف الناتو لمدة عام

انتقلت قيادة القوات البحرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الخميس، من بريطانيا إلى تركيا، وذلك لمدة عام واحد.

وفي إحاطة عُقدت على متن سفينة "سنجقتار" في قيادة قاعدة أكساز البحرية بولاية موغلا التركية تم تقديم عرض توضيحي حول المهمة التي ستتولاها تركيا.

وخلال الإحاطة قال قائد الأسطول التركي، قائد مقر قيادة قوات العمل البحرية عالية الجاهزية "تورمارفور" الأدميرال حسين تيغلي، إنه بعد الولايات المتحدة يوجد لدى الناتو 5 مقار عالية القدرة، وإن مقر تورمارفور واحد منها.

وأضاف تيغلي أن قيادة قوات البحرية للناتو سيتم إدارتها من مقر "تورمارفور" حتى 31 يناير 2023.

وشدد على أن مساهمة تركيا في الناتو مهمة للغاية، مع توليها لقيادة قوات البحرية للحلف.

وأردف: "تقديم تركيا مثل هذه القيادة الرئيسية المتطورة لخدمة الناتو، تُظهر الأهمية التي توليها تركيا لحلف".

من جانبه قال الأمين العام لمقر تورمارفور العقيد جنيد تالايمان، إن قيادة القوات البحرية تسلمت قوة الرد التابعة للحلف من بريطانيا في حفل أقيم بالمملكة المتحدة في 15 ديسمبر/كانون أول 2022.