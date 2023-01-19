تشاوش أوغلو: على واشنطن عدم الربط بين طلب شراء "إف 16" وملف عضوية السويد

قال وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو إنه لا علاقة بين طلب تركيا شراء مقاتلات "إف 16" وملف عضوية السويد وفنلندا في الناتو، مشدداً أنه "ينبغي على الكونغرس الأمريكي عدم الربط بينهما".

جاء ذلك خلال لقاء جمع تشاوش أوغلو، الأربعاء، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بالعاصمة واشنطن، في إطار الاجتماع الوزاري الثاني للآلية الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية التركي: "قدمنا للجانب الأمريكي مقترحاً لإضفاء الطابع المؤسساتي على اجتماعات الآلية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة وعقدها مرتين في السنة على الأقل".



وفي تصريح للصحفيين قبل الاجتماع، قال تشاوش أوغلو إنه سيناقش العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والتعاون الاقتصادي خلال الاجتماع مع بلينكن.

وأضاف: "تجاوز حجم تجارتنا العام الماضي 30 مليار دولار، وهدفنا 100 مليار دولار، كما ناقش فريقانا هناك فرصاً في مجالات الطاقة والاستثمار".

وتابع تشاوش أوغلو: "بالطبع، سنبحث أيضاً تعاوننا الدفاعي الثنائي، خاصة طلبنا لمقاتلات إف 16".

وأشار إلى أن طلب بلاده مقاتلات إف 16 ليس مهماً لتركيا فحسب، بل لأمن الناتو أيضاً، والولايات المتحدة، مضيفاً: "نتوقع الموافقة على طلبنا تماشياً مع تعاوننا ومصالحنا الاستراتيجية المشتركة".

وقال إن الاجتماع سيناقش أيضاً محاربة الإرهاب، وخاصة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والتطورات في سوريا، وشرق المتوسط، والشرق الأوسط والقوقاز.

وبيّن أنهم سيعملون على إضفاء الطابع المؤسسي على الآلية الاستراتيجية التركية ـ الأمريكية، مؤكداً أن "هذه الآلية كانت مفيدة للغاية حتى الآن".

من جانبه، شدد بلينكن على أهمية العلاقات التركية ـ الأمريكية، مشيراً إلى وجود خلافات بين البلدين في بعض القضايا باعتبارهما حليفين.

وأكد أن الولايات المتحدة تقدر دور تركيا في اتفاقية ممر الحبوب بالبحر الأسود، وقال إنهم سيناقشون العديد من التحديات في المنطقة، لا سيما أوكرانيا، والتعاون التركي ـ الأمريكي كحليفين.

من جهة أخرى، لفت تشاوش أوغلو إلى أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً مع ممثلي وسائل الإعلام التركية، وسيتوجه بعد ذلك إلى ولاية تكساس لافتتاح مكتب القنصلية العامة التركية الجديدة في هيوستن.

بعد ذلك، سيعقد الوزير تشاوش أوغلو اجتماعات مختلفة في نيويورك وفي هذا الإطار سيلتقي تشابا كوروسي رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتفقا على تشكيل الآلية الاستراتيجية المشتركة خلال اجتماعهما في روما على هامش قمة مجموعة العشرين، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وفي 4 أبريل/ نيسان 2022، استضافت العاصمة التركية أنقرة الاجتماع الأول في إطار الآلية، في حين عقد الاجتماع الأول على مستوى وزيري خارجية البلدين في نيويورك بتاريخ 16 مايو/ أيار من العام نفسه.