أردوغان: الشعب التركي هو من يحدد مصير البلاد وليس مجلة بريطانية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اليونان تتخذ خطوات مخالفة لمعاهدة لوزان والاتفاقيات الأخرى بتسليح الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب خروجه من صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول.

واعتبر الرئيس التركي أن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس "غير كافية لتحديد مصير المنطقة".

وكان ميتشوتاكيس أبدى في تصريحات بدافوس السويسرية ثقته بإمكانية حل المشاكل بين تركيا واليونان عن طريق الحوار واستبعد نشوب حرب بينهما.

وفي شأن آخر، أكد أردوغان أن الشعب التركي هو من يحدد مصير البلاد وليس مجلة بريطانية (في إشارة إلى صحيفة ذي إيكونوميست).

ونشرت مجلة الإيكونوميست مقالة تدعو الغرباء إلى الاهتمام بالانتخابات المقبلة في تركيا، وادعت أن البلاد "على شفا كارثة" في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.