الولايات المتحدة تشيد بشراكتها مع تركيا

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل"، الخميس، إن بلاده تثمن بشدة شراكتها مع تركيا، الحليف في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأضاف "باتيل" في مؤتمر صحفي، أن واشنطن وأنقرة لديهما علاقات دفاعية ثنائية طويلة الأمد وعميقة.

وفيما يخص البيع المحتمل لمقاتلات "إف 16" إلى تركيا، ذكر باتيل تصريحات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في يونيو/ حزيران الماضي، عندما قال إن واشنطن يجب أن تبيع هذه الطائرات لأنقرة.

وأضاف: "مع ذلك، عندما يتعلق الأمر بعمليات نقل أسلحة محددة، نرفض التعليق حتى تكون هناك عملية إخطار رسمية".

وفي وقت سابق اليوم، شددت وزارة الدفاع التركية على أن وفدها سيواصل المشاورات مع نظيره الأمريكي بشأن شراء أنقرة مقاتلات "إف 16" الهجومية.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان، أن الجولة الثانية من المشاورات بين وفدي الوزارتين جرت أمس الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأضاف البيان أن اجتماع الأربعاء انتهى باتفاق الطرفين على مواصلة المشاورات.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على عقد الجولة المقبلة في العاصمة التركية أنقرة.