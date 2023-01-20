تركيا تستدعي سفير السويد بسبب سماح سلطات بلاده بحرق نسخة من المصحف الشريف

وزارة الخارجية التركية تستدعي سفير السويد وتبلغه إدانتها بأشد العبارات لسماح سلطات بلاده التظاهر أمام سفارة أنقرة في ستوكهولم وحرق نسخة من المصحف الشريف أمامها.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، إن الخارجية التركية استدعت السفير السويدي ستافان هيرستروم، الجمعة، على خلفية معلومات تفيد بأن سلطات بلاده سمحت بحرق نسخة من القرآن الكريم غدا السبت، قرب سفارة أنقرة في ستوكهولم.

وأكدت الوزارة أن هذا عمل استفزازي وخطاب يحض على الكراهية. تدنيس القيم المقدسة لا يمكن الدفاع عنه بحجة حرية التعبير.

وشددت على أن السماح بأنشطة الدعاية لأوساط مرتبطة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في ستوكهولم "تشكل انتهاكا صارخا" للمذكرة الثلاثية الموقعة بين البلدين.

وشددت الوزارة على رفضها موقف السويد إزاء هذا العمل، وأن تركيا تنتظر من السلطات المعنية عدم السماح بممارسته.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.