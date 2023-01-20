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وزارة الدفاع التركية تحيي الذكرى الخامسة لعملية "غصن الزيتون"

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 20.01.2023 11:19
من عمليات الجيش التركي ضد الإرهابيين الأناضول من عمليات الجيش التركي ضد الإرهابيين (الأناضول)

أحيت وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الخامسة لعملية "غصن الزيتون" التي نفذتها قواتها مع الجيش الوطني السوري وحررت خلالها منطقة عفرين من تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: "في الذكرى السنوية الخامسة لعملية غصن الزيتون التي دمرت الممر الإرهابي الذي كان يراد إنشاؤه جنوب البلاد وضمنت أمن حدودنا وسكان المنطقة الأبرياء، نحيي قواتنا المسلحة التركية وعناصرها الأبطال الذين نفذوا العملية بنجاح".

وأرفقت الوزارة تغريدتها برسم بياني يوضح أهداف العملية التي جرت في الشمال السوري ونتائجها.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير عفرين من "واي بي جي/ بي كي كي" الذي سيطر عليها لمدة 6 سنوات.

وتحرير عفرين والبلدات المحيطة بها، جرى في إطار العملية التي استمرت 64 يوما منذ أن انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2018.

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