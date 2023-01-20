وزير الدفاع التركي يجتمع بعدد من نظرائه في ألمانيا

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، اليوم، عدة لقاءات مع نظرائه على هامش اجتماع وزراء الدول الداعمة لأوكرانيا وأعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو المقام في قاعدة "رامشتاين" الأمريكية، غربي ألمانيا.

وكان في استقبال وزير الدفاع لدى وصوله إلى القاعدة سفير أنقرة لدى برلين أحمد باشار شن، والعميد التركي بالقاعدة عمر نافز غولمز أوغلو، ومسؤولون آخرون.

وزار أقار وحدة الدعم التركية للضباط الموجودة في القاعدة، وتلقى موجزًا حول الأنشطة فيها، قبل الانتقال إلى القاعة التي عقد فيها الاجتماع.

وقبيل الاجتماع التقى كلا من الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، وعددا من نظرائه أبرزهم البريطاني بن والاس والإيطالي غويدو كروسيتو والبولندي ماريوس بلاسزاك.

وفي وقت سابق اليوم، انطلق الاجتماع لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري لكييف، وهذا هو الاجتماع الثامن لمجموعة الاتصال الخاصة بدعم كييف منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

وتعقد سلسلة الاجتماعات منذ أبريل/ نيسان الماضي، لمناقشة الجهود الحالية والمستقبلية لتقديم الدعم لأوكرانيا بغية الحفاظ على سيادتها.

ويتسم الاجتماع الحالي في ألمانيا بأنه "هام" لأنه يأتي في ظل مناشدة من كييف للحصول على دبابات "ليوبارد 2" ألمانية الصنع.