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أردوغان: نجم تركيا يسطع أكثر رغم الصراعات المحيطة في المنطقة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 21.01.2023 21:46
آخر تحديث في 21.01.2023 22:14
الرئيس أردوغان DHA الرئيس أردوغان (DHA)

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن نجم تركيا أصبح يسطع أكثر رغم الاشتباكات الساخنة الدائرة في منطقتها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السبت في فعالية نظمتها غرفة التجارة والصناعة في ولاية بورصة شمال غربي البلاد.

وأكد أردوغان أن إرساء الاستقرار السياسي أمر لا غنى عنه بالنسبة إلى النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن الاقتصاد والديمقراطية لا يتطوران في مناخ يسوده الغموض.

وأضاف أردوغان: "نجم تركيا يسطع أكثر رغم الاشتباكات التي تدور في منطقتنا".

وبيّن أن تركيا كانت تُذكر بالأزمات والانقلابات العسكرية فقط لكن أصبح الجميع يتحدثون اليوم عن نموها الاقتصادي وخطواتها الدبلوماسية.

وأوضح أن تركيا تشكل عبر نجاحها هذا مصدر إلهام لجميع الأمم المظلومة بدءا من إفريقيا حتى آسيا وليس فقط لمنطقتها.

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