أقار يعلن إلغاء زيارة نظيره السويدي إلى تركيا

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إلغاء زيارة نظيره السويدي بال جونسون المقررة إلى أنقرة في 27 يناير/ كانون الثاني الجاري.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب "اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعي الأوكراني" الذي عقد في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، الجمعة.

وانتقد أقار تقاعس السويد عن اتخاذ إجراءات ضد استفزازات أنصار "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، وإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وأكد وزير الدفاع التركي أنه "في هذه المرحلة فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى تركيا في 27 يناير أهميتها ومعناها، لذلك ألغيناها".

وشدد على ضرورة تنفيذ بنود المذكرة الثلاثية الموقعة بمدريد في يونيو/ حزيران الماضي بين تركيا والسويد وفنلندا، مبيناً أن "طلبنا الوحيد هو الوفاء بالالتزامات الواردة في المذكرة، ونتوقع من السويد وفنلندا القيام بدورهما وواجباتهما".

وذكّر باستفزازات أنصار تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في السويد ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وتركيا، والأخبار التي تفيد بأن الشرطة السويدية سمحت بالتظاهر أمام سفارة أنقرة في ستوكهولم لإحراق نسخة من القرآن الكريم.

وأضاف أقار: "من غير المقبول أن تظل السويد متقاعسة ولا تفعل شيئا ضد هؤلاء، كان لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة".

وأشار إلى أنه نقل رد فعل بلاده حول هذا الموضوع إلى وزير الدفاع السويدي جونسون، الذي التقى به في إطار "اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية".

وعلى هامش الاجتماع التقى أقار مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ قبل الاجتماع.

وفي وقت لاحق، التقى أقار بنظرائه البريطاني بن والاس، والبولندي ماريوس بلاسكزاك، ووزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونغرين، والتقى أيضا بوزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو.

كما التقى وزير دفاع ألمانيا الجديد بوريس بيستوريوس، واجتمع مع نظرائه الأمريكي لويد أوستن، والفنلندي ميكو سافولا، والروماني أنخيل تيلفار، والأوكراني أوليكسي ريزنيكوف.