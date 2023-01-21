ألطون: على السويد التحرك فورا لمنع الاستفزازات ضد تركيا والإسلام

دعا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مساء السبت، السويد للتصرف فورا لمنع "الاستفزازات المدفوعة بالكراهية" ضد تركيا ومحاربة أولئك الذين يستهدفون الإسلام.

وقال ألطون، في سلسلة تغريدات على تويتر إن "السلطات السويدية لا يمكنها الاختباء وراء أعذار مثل حرية التعبير والتجمع".

وأضاف: "نحذر السلطات السويدية مرة أخرى وندعوهم لضمان أمن موظفي سفارتنا. كما يجب عليهم التحقيق مع منظمي هذا الاحتجاج ومعرفة صلاتهم الحقيقية وأهدافهم ضد بلدنا".

وأكد أنه "يجب على السلطات السويدية أن تتنبه لحقيقة نوايا الجماعات الإرهابية في منع ضم السويد للناتو من خلال تسميم علاقاتهم معنا".

وتابع: "ما يسمى بالمحتجين هم ليسوا سوى محرضين مصممين على زرع بذور الكراهية ضد تركيا والإسلام".

ومضى قائلا: "منذ سنوات تقوم بي كي كي بالتجول بحرية في الدول الأوروبية وتجنيد الأفراد وتمويل الأنشطة الإرهابية لمحاربة بلدنا، فضلا عن أنهم ينشرون دعاية ضد تركيا في العواصم الأوروبية باسم حرية التعبير".

ولفت ألطون أنه "إذا كانت السلطات السويدية جادة بشأن أمنها القومي وتريد الانضمام للناتو، يجب عليهم أيضا الاهتمام بأمن حلفائهم المحتملين في الناتو، مثل تركيا"، مشيرا ان هذا المطلب ليس صعب التحقيق، "إلا إذا كانوا غير مهتمين فعلا".

ونوه أيضا إلى أن تركيا تكافح الإرهاب منذ 4 عقود وأن "أوروبا كانت أرضًا خصبة رئيسية للأنشطة الإرهابية ضد بلدنا. يجب أن يتوقف هذا إذا أراد أي من هذه الدول حوارًا حقيقيًا وعلاقات مثمرة معنا".

وشدد على أن تركيا ستواصل التأكيد على ضرورة أن يهتم حلفاؤنا الأوروبيون وفي الناتو بأمننا الوطني ويكترثوا للتهديدات الإرهابية ضد بلدنا.

وقال إنه لا يمكنهم اعتبار ما يسمى بالاحتجاجات مثل تلك التي خطط لها اليوم جزءا من حرية التجمع أو حرية التعبير.

وفي وقت سابق اليوم، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

وأثارت الحادثة غضبا بين أوساط المسلمين وإدانات من دول عربية وإسلامية.

وأدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الحادثة، لافتة أن هذا العمل الدنيء مؤشر جديد على المستوى المقلق الذي وصلت إليه أوروبا في معاداة الإسلام والعنصرية.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن "إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم".