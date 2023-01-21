تركيا ترسل مساعدات إلى متضرري السيول في كوسوفو

أرسلت تركيا مساعدات إنسانية عاجلة إلى المتضررين من السيول في مدينة ميتروفيتسا شمالي كوسوفو.

وذكرت رئاسة الوفد التمثيلي التركي العامل ضمن قوة حفظ السلام "كفور" بكوسوفو، في بيان، السبت، أن المساعدات تضمنت ملابس عاجلة للمتضررين جراء السيول.

واجتاحت السيول المناطق الشمالية من كوسوفو، جراء هطول أمطار غزيرة مستمرة منذ الخميس، مخلفة أضرارا مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقالت الأرصاد الجوية الكوسوفية في بيان، إن الأمطار مستمرة بالهطول على المنطقة ذاتها حتى الأربعاء المقبل، محذرة من تعرض مناطق أخرى في البلاد لسيول وفيضانات مماثلة.

وتكافح دول البلقان بينها ألبانيا وصربيا والبوسنة والهرسك، السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية.