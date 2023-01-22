أنقرة تدين سماح السويد بممارسة عمل مناهض لها

أدانت تركيا "بأشد العبارات" سماح السلطات السويدية لأنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بممارسة عمل دعائي مناهض لتركيا.

وأشارت وزارة الخارجية التركية، في بيان، السبت، إلى سماح السلطات السويدية لمجموعات مرتبطة بـ"بي كي كي" بممارسة عمل دعائي مناهض لتركيا في مركز العاصمة ستوكهولم بعد ساعات من سماحها باعتداء دنيء طال القرآن الكريم.

والسبت، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

كما سمحت السويد لأنصار تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، السبت، تنظيم مظاهرة جديدة مناوئة لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان في ستوكهولم.

وعبّرت الوزارة عن إدانتها بأشد العبارات لهذا التصرف من قبل السويد.

وأكدت أن هذا العمل يشكل انتهاكاً صارخاً للمذكرة الثلاثية الموقعة بين تركيا والسويد وفنلندا وتعهدت عبرها بمنع الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية.

وشدّدت على أن الحديث عن الالتزام بالتعهدات المقدمة في إطار المذكرة والإيفاء بهذه التعهدات موضوعان منفصلان.

وجدد البيان التأكيد على أن تركيا تنتظر من السويد اتخاذ خطوات ملموسة وفعالة بما يتجاوز الأقوال في مجال مكافحة الإرهاب بشكل خاص بموجب التعهدات.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أعلن أمس السبت، إلغاء زيارة نظيره السويدي بال جونسون المقررة إلى أنقرة في 27 يناير/ كانون الثاني الجاري، منتقدا تقاعس السويد عن اتخاذ إجراءات ضد استفزازات أنصار "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، وإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

فيما أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، عن استنكاره سماح السلطات السويدية لمتطرف بإحراق نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم، مؤكداً أن مثل هذه الجرائم لا تندرج في إطار حرية الفكر والتعبير.

كما أدان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، سماح السلطات السويدية بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة أنقرة في ستوكهولم، مؤكداً أن "هذا التصرف تشجيع لجرائم الكراهية ومعاداة الإسلام".

في السياق، شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، وقفة احتجاجية، نظمها اتحاد الديمقراطيين الدوليين "UID" فرع السويد، رداً على تنظيم أنصار تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، مظاهرة تستهدف تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.