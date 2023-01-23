أردوغان يحدد يوم 14 مايو موعدًا للانتخابات الرئاسية

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن الانتخابات التركية ستُجرى في 14 مايو -قبل شهر من الموعد المقرر لها- وفقًا لمقطع فيديو نشره المكتب الرئاسي أمس الأحد.

وجاء إعلان أردوغان خلال مؤتمر شبابي السبت في ولاية بورصة شمال غرب البلاد، ونشر مقطع فيديو للحدث يوم الأحد.

وقال أردوغان أمام الحضور: "أنا ممتن لله لأننا سنمشي جنبًا إلى جنب معكم، شبابنا الذين سيشاركون لأول مرة في الانتخابات التي ستجرى في 14 مايو/أيار".

وقال إنه سيجري الخطوة الرسمية في 10 مارس/آذار، وبعد ذلك سيستعد المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا (YSK) للانتخابات.

وقال: "هذه ليست انتخابات مبكرة، إنه تقديم لموعد الانتخابات".

ولا يصبح موعد الانتخابات رسميًا إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وفي حال لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، فستعقد جولة ثانية من التصويت في 28 مايو/أيار.