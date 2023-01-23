الرئاسة التركية: هناك فرق بين حرية التعبير وخطاب الكراهية

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن حرق نسخة من القرآن الكريم لا علاقة له بحرية التعبير بل هو تحريض على العنف ضد المسلمين.

وقال فخر الدين ألطون في حديث أدلى به الاثنين، لصحيفة Dagens Nyheter السويدية، إن ثمة فرق بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، وأن هذا العمل لا علاقة له بحرية التعبير، بل حادث يحرض على العنف ضد المسلمين وخاصة في السويد.

وتساءل ألطون قائلا: "لو حصلت اليوم حادثة ليلة الزجاج المكسور المقززة التي أحرق فيها النازيون صفحات من التوارة، فهل ستعتبرها السلطات السويدية حرية تعبير أم لا؟.

وأضاف "الأمر ينطبق على الدعاية الإرهابية أيضا، فالحكومة السويدية قدمت بعض الالتزامات في مدريد مؤخرا، وسمعنا من السلطات السويدية أنها أوفت بكل وعودها، لكن من الواضح أن الأمر ليس كذلك".

وذكر أن تركيا والسويد تربطهما علاقات متجذرة في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، لكن هذه الأيام الجميع يدرك وجود بعض الخلافات.

وردا على سؤال حول آخر تطورات زيارة وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى أنقرة هذا الأسبوع، قال ألطون إن "وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أعلن إلغاء هذه الزيارة بسبب التطورات الأخيرة في السويد".

وتابع "في الواقع، الرسالة واضحة تماما، لا جدوى من الاجتماع إذا لم تأخذ السويد مخاوف تركيا على محمل الجد".

وفيما يخص انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، قال ألطون إن أنقرة تدعم مبدئياً سياسة الباب المفتوح للحلف، لذا فإنها لا تعارض من حيث المبدأ عضوية ستوكهولم.

وأكد على أنهم ينتظرون من المؤسسات السويدية، الوفاء بالتزاماتها حيال تركيا كي توافق الأخيرة على عضويتها في "ناتو."

وفي معرض رده على سؤال حول المدة الزمنية التي قد تستغرق لمصادقة تركيا على انضمام السويد لـ "ناتو"، قال ألطون إنه لا يوجد سقف زمني محدد من أجل ذلك.

وبحسب المسؤول التركي، أن بلاده لا تطالب السويد بأية مطالب خاصة لم تطلبها من باقي حلفاء "ناتو."

وفي 28 يونيو/ حزيران 2022، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى "ناتو"، وذلك على هامش قمة زعماء الحلف، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت المذكرة بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة لمطالب أنقرة المتعلقة بالتعاون بملف مكافحة الإرهاب.