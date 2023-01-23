مسيرة قتالية تركية تجتاز اختبار تعريف النظام

اجتازت الطائرة المسيرة القتالية التركية "بيرقدار قزل إلما" بنجاح اختبار "تعريف النظام" في طيرانها الثاني.

وقالت شركة بايكار في بيان، الإثنين: "أكملت الطائرة المسيرة المقاتلة بيرقدار قزل ألما الأولى من نوعها في تركيا والمطورة وطنيًا برأس مال شركتنا بشكل كامل".

"بيرقدار قزل ألما"، أول طائرة مقاتلة تركية بدون طيار، تم تطويرها محليا، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعدادًا للقيام بتنفيذ المهام العملياتية.

"بيرقدار قزل ألما" والبالغ وزنها عند الإقلاع 6 أطنان، ستكون قادرة على حمل ما وزنه الأقصى 1500 كيلوغرام، كما جرى تصميمها لاستخدام ذخائر مطوّرة محليا.