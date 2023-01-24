أقار يعلن تحييد 506 إرهابيين في عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تحييد 506 إرهابيين خلال عملية "المخلب ـ القفل" الجارية شمالي العراق.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب اجتماع للحكومة أمس الاثنين، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أكار أن القوات التركية أوشكت على تطهير منطقة زاب بشمال العراق من الإرهابيين، مشيرا أن 302 كيلو متر من الحدود التركية العراقية أصبح آمنا تماما.

وأكد أن قوات بلاده ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، بهدف تحقيق أمن البلاد والمواطنين.

وشدد على أن تركيا تحترم سيادة ووحدة أراضي دول الجوار وخاصة سوريا والعراق.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.