الرئاسة التركية تنفي مزاعم استهداف النظام السوري لقاعدة تركية في إدلب

نفت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية المعلومات التي تداولتها بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، فيما يخص قصف النظام السوري قاعدة عسكرية تركية في إدلب، ووقوع قتلى وجرحى.

جاء ذلك في نشرة مركز تفنيد المعلومات المضللة التي نٌشرت خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأوضحت النشرة أن القصف لم يأت من جانب النظام السوري، إنما من قِبل تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، وأن القذائف سقطت في منطقة تدخل ضمن مسؤولية مخفر أونجوبينار الحدودي، دون التسبب بوقوع خسائر بشرية.

وأكدت النشرة أن القوات المسلحة التركية ردت على الفور على مصادر النيران واستهدفت نقاط تمركز الإرهابيين وتمكنت من تحييد 20 إرهابيا.