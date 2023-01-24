تركيا تعلن إلغاء الآلية المشتركة الثلاثية مع السويد وفنلندا إلغاء كاملاً

أعلن إلغاء محادثات الآلية الثلاثية الخاصة بعضوية فنلندا والسويد في الناتو إلى أجل غير مسمى بناءً على طلب تركيا يوم الثلاثاء.

وأدانت تركيا السويد بسبب سماحها لشخصية يمينية متطرفة بحرق نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم والسماح لأنصار بي كي كي الإرهابي بتنظيم مسيرات مناهضة لتركيا.

منذ التقدم رسميًا للحصول على العضوية في مايو 2022، المدفوع بالاجتياح روسيا لأوكرانيا، تجهد السويد وفنلندا من أجل تأمين موافقة تركيا للانضمام إلى الكتلة فميا تعترض الحكومة التركية على انضمامهما على أساس المخاوف الأمنية، وهي "إيواء والتسامح" مع الجماعات الإرهابية مثل بي كي كي وغولن.

تنص مذكرة التفاهم التي خلال قمة الناتو في مدريد على أن يتخذ البلدان خطوات ملموسة لمعالجة المخاوف التركية، وزيادة الضبط على المنظمات الإرهابية وترحيل الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم مرتبطة بالإرهاب.

وفي إطار المذكرة تم تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت ثاني اجتماع لها في ستوكهولم في وقت سابق الجمعة، فيما استضافت مدينة فانتا الفنلندية الاجتماع الأول في 26 أغسطس/ آب الماضي.