تركيا وفنزويلا تجريان مباحثات في مجال التجارة

أجرى مسؤولون أتراك وفنزويليون، مباحثات تجارية في العاصمة كاراكاس، بمشاركة وزير التجارة التركي محمد موش، ونائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز.

وعقدت المحادثات برئاسة رودريغيز، الاثنين، إذ شارك فيها رجال أعمال ودبلوماسيون من كلا البلدين.

وفي كلمة لها خلال المباحثات، أكدت رودريغيز أهمية ومكانة الاقتصاد الفنزويلي، خاصة بالنسبة لمنتجات الذهب، والنفط والألماس، مضيفة أن بلادها تحتضن قدرات هامة بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وأشادت بالتبادل التجاري بين تركيا وفنزويلا، مبينة أن تجاوز حجمه مليار دولار، يظهر المستوى الذي وصل إليه.

رودريغيز قالت أيضاً إن المباحثات التجارية بين البلدين في كاراكاس، ستساهم في تعزيز الصداقة بينهما، وفي رفع "التحالف الاستراتيجي" بينهما إلى مستوى أعلى.

من جهته تحدث وزير التجارة التركي محمد موش، عن العلاقات الاقتصادية التي تربط بين بلاده وفنزويلا.

وهنأ موش بالذكرى الـ73 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وفنزويلا، شاكرا كاراكاس على موقفها الرافض لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا يوم 15 يوليو/ تموز 2016.

وأوضح موش أن الزيارات الرفيعة بين البلدين، ساهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة وكاراكاس، مؤكدا على أن تركيا ترفض العقوبات الأحادية المفروضة على فنزويلا، مبينا أنها تؤثر سلبا على الشعب الفنزويلي.

وأعرب عن أملهم أن تؤدي الاتصالات بين الولايات المتحدة وفنزويلا والتي بدأت العام الماضي، إلى تطبيع العلاقات بين البلدين ورفع العقوبات المفروضة على كاراكاس.

وذكر موش أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وفنزويلا تتطور باستمرار، مشيرا في هذا السياق أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال العام المنصرم بلغ 1.1 مليار دولار.

وتتصدر مجالات الطاقة، والصحة، والدفاع، والتجارة، والتمويل، والتعليم، والسياحة، والثقافة، والعمل المصرفي، والتعدين، التعاون القائم بين تركيا وفنزويلا.

وشدد على أن الجانبين يسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار، وذلك لتحقيق رغبة زعيمي البلدين.