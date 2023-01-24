تشاوش أوغلو: سنعمل حتى تنال منظمة التعاون الاقتصادي مكانة عالمية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي سيعملون ما يجب عليهم كي تنال المنظمة الحصة التي تستحقها من الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها تشاوش أوغلو بالاجتماع الـ 26 لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاقتصادي في العاصمة الأوزبكية طشقند، الثلاثاء.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن المنظمة أصبحت المنبر الاقتصادي الأول في المنطقة بالتعاون الاقتصادي.

وشدد على أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة واستراتيجية تسهيلها والاتفاقيات المصرفية التي أبرمت تحت مظلة منظمة التجارة من أجل تطوير التجارة الإقليمية.

وأشار إلى أن جمهورية قبرص الشمالية التركية أصبحت من بين 3 دول بصفة مراقب في المنظمة تحت اسم "دولة قبرص التركية".

وأكد عزمهم على تعزيز قوة المنظمة في ظل الأجواء الاقتصادية العالمية الصعبة، مبيناً أنّ الوزراء المشاركين أظهروا في اجتماعهم الإرادة من أجل زيادة مكانة منظمة التعاون الاقتصادي.

يشار أن منظمة التعاون الاقتصادي تضم كلا من تركيا وأذربيجان وإيران وباكستان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وتركمانستان، فيما تتمتع جمهورية شمال قبرص التركية بوضع مراقب.