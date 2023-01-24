رئيس الشؤون الدينية التركي: ننظم برنامج "احترام القرآن" أمام سفارتنا في ستوكهولم

صرح رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، أنه سيتم تنظيم برنامج "احترام القرآن الكريم" اليوم الثلاثاء، أمام مبنى السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال مقابلة مع قناة "تي آر تي" التركية الحكومية، الإثنين.

وأوضح أرباش أن البرنامج سيتم تنظيمه في المكان الذي أحرق فيه زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن.

وأضاف أن أحد المشايخ المعينين من قِبل رئاسة الشؤون الدينية التركي سيتلو آيات من القرآن أمام مبنى السفارة، وسيتم ترجمة الآيات إلى اللغات التركية والسويدية وربما الإنجليزية أيضا.

والسبت، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.