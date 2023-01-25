أردوغان: أصوات الجالية التركية بفرنسا سيكون لها دور هام في الانتخابات المقبلة

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن الجالية التركية في العاصمة الفرنسية باريس، سيكون لها دور مهم في تحديد نتيجة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي ستجري خلال الأشهر المقبلة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مساء الثلاثاء مع وفد برلماني من حزب العدالة والتنمية زار باريس للقاء أبناء الجالية التركية هناك.

وخلال الاتصال حيا الرئيس أردوغان أبناء الجالية التركية في باريس، وتمنى أن تكون انتخابات 2023 وسيلة خير على الشعب التركي برمته.

وضم الوفد البرلماني الزائر لباريس، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، مسؤول العلاقات الخارجية أفقان آلا والنائب البرلماني محمد فاتح توبراق والنائب البرلماني السابق عمر سردار.

وشارك في الملتقى أيضا السفير التركي لدى باريس علي أونانير والقنصل التركي في باريس سردار بلن تبه وممثلو العديد من المنظمات المدنية التركية في فرنسا.

وفي كلمته خلال الملتقى، قال السفير التركي في باريس، إن المواطنين الأتراك القاطنين في فرنسا سيمارسون حقهم الديمقراطي في الانتخابات المقبلة.

من جانبه، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أفقان آلا، إن تركيا هي الدولة الأكثر تقدمًا في الديمقراطية بين الدول الإسلامية.