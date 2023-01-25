الرئيس الفنزويلي يستقبل وزير التجارة التركي محمد موش

أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بأنه "الشقيق الكبير لفنزويلا".

جاءت تصريحات مادورو بعد استقباله وزير التجارة التركي محمد موش والوفد المرافق له في العاصمة كاراكاس مساء الثلاثاء، وتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، والمركز الدولي للاستثمار الإنتاجي بجمهورية فنزويلا البوليفارية.

وقال مادورو: "كان لدينا لقاء رائع مع الوزير موش، حيث أكدنا الأهداف الكبرى للتبادل التجاري، وأكدنا التقدم في تكامل الاستثمارات والتنمية الاقتصادية الفعالة لبلداننا".

وأضاف: "الازدهار والثروة والمنفعة المتبادلة في انتظار العلاقات الاقتصادية بين فنزويلا وتركيا، لقد كان الأمر كذلك حتى الآن، وسوف يكون كذلك في المستقبل، نحن نتقدم إلى الأمام".

وأكد مادورو على أهمية الخطوط الجوية التركية بين البلدين، مبينا: "نرحب دائمًا بنمو تركيا، لدينا بالفعل 7 رحلات جوية أسبوعيًا وسيستمر هذا في الزيادة، لأن تركيا لا توحد كراكاس فحسب، بل توحد أيضًا إسطنبول وأمريكا الجنوبية وجميع المناطق".

وحول علاقات الصداقة بين البلدين قال مادورو: "نحن نرى الرئيس أردوغان شقيقًا كبيرًا لبلدنا، يجب أن يعلم الشعب التركي أننا نحب رئيسهم كثيرًا لأنه محسن وكبير القلب، لقد وقف أردوغان دائمًا إلى جانب فنزويلا في أصعب سنواتنا، في أسوأ الظروف التي عشناها، مد يده بالحب والرحمة لبلدنا، تحية للشعب التركي وأردوغان".

وأعرب مادورو عن شكره للوفد التركي للاستثمارات التي أقاموها في بلاده، مؤكدا أن تركيا وشعبها سيجدون الأخوة دائما في فنزويلا.

والإثنين، وصل موش إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس على رأس وفد من رجال الأعمال الأتراك، مكون من 90 شخصا.