تركيا تشدد على ضرورة التزام السويد وفنلندا بالتزاماتهما للانضمام للناتو

شدد مجلس الأمن القومي التركي على ضرورة أن تتصرف الدول الراغبة في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" وفقاً لقانون الحلف وروحه، وأن تنفي السويد وفنلندا بالتزاماتهما.

جاء ذلك في البيان الصادر، الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار البيان إلى ضرورة أن تفي السويد وفنلندا عبر خطوات ملموسة بالتزاماتهما النابعة عن مذكرة التفاهم الثلاثية بشأن مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وبخصوص الاستفزازات اليونانية، أكد المجلس بشدة أنه لن يتم التسامح مع أي أمر واقع يستهدف الأمن القومي لتركيا ومصالحها.

وأدان المجلس الاعتداءات التي استهدفت القرآن الكريم، مشيراً أن "من يشجعون ويرعون الأعمال التي تستهدف أسس حرية الأديان والفكر هم شركاء في جرائم الكراهية".