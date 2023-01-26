تركيا تدين الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية

أعربت تركيا عن قلقها العميق إزاء التوتر المتصاعد ووقوع خسائر بالأرواح في الضفة الغربية، معلنة إدانتها "بشدة" هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل مدنيين.

جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الخارجية التركية، الخميس، بعد المداهمة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 9 مدنيين وإصابة آخرين.

وجاء في البيان، الذي حصلت "ديلي صباح" على نسخة منه: "علمنا بحزن أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين فقدوا أرواحهم خلال مداهمة القوات الإسرائيلية لمخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية صباح اليوم الخميس".

وأضاف البيان: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التوترالمتزايد والخسائر في الأرواح التي تحدث كل يوم تقريباً، وخاصة في الضفة الغربية، وندين بشدة هذه الهجمات التي أدت إلى مقتل مدنيين".

وأردفت وزارة الخارجية التركية: "نكرر دعوتنا للسلطات الإسرائيلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فعال لمنع تصعيد التوتر في المنطقة ومنع وقوع خسائر في الأرواح".

كما أعربت الخارجية التركية عن تعازي تركيا لفلسطين حكومة وشعباً، مضيفة: " رحم الله إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم".

في السياق، طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن هذا النوع من الهجمات والاستفزازات، وقال "أقدم التعازي في أشقائنا الذين فقدوا حياتهم".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 9 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، بينهم مسنة، وإصابة آخرين بجراح بينهم في حالة خطيرة.

فيما قال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، مما أدى لاندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

ووفق مراقبين فلسطينيين تعد عملية اقتحام مخيم جنين هي الأكبر منذ تكثيف الجيش الإسرائيلي لعمليات الاقتحام شبه اليومية لمدن وقرى فلسطينية في الضفة الغربية منذ أشهر.