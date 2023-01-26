شنطوب: تركيا ومولدوفا حققا هدفهما بوصول التبادل التجاري بينهما مليار دولار

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن تركيا ترغب بتعزيز العلاقات الثنائية مع مولدوفا، مشيراً أن البلدين حققا هدفهما بوصول التبادل التجاري بينهما مليار دولار.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها شنطوب، الخميس، مع نظيره المولدوفي إيغور غروسو، بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة.

وقال شنطوب إن تركيا تعتبر مولدوفا بلداً جاراً لها على الرغم عن عدم وجود حدود مشتركة بين البلدين.

وأضاف أن تركيا ترغب بتعزيز العلاقات الثنائية مع مولدوفا في إطار الشراكة الاستراتيجية، مشيراً أن البلدين حققا هدفهما بوصول التبادل التجاري بينهما مليار دولار.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، أكد شنطوب أن تركيا تريد حلاً دبلوماسياً عادلاً يقوم على أساس وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها بأسرع وقت ممكن، وأن تركيا تبذلا جهود حثيثة في هذا الاتجاه.

ولفت إلى استمرار تركيا في إرسال مساعدات إنسانية إلى مولدوفا لتخفيف أعباء اللاجئين عنها.

بدوره، أعرب غروسو عن شكره لتركيا لدعمها مولدوفا خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أهمية الدور المنقذ الذي لعبه فتح ممر لنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا.