الرئيس التركي يُدين الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم المسلح الذي استهدف سفارة أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران صباح الجمعة.

وقال أردوغان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أدين بشدة الهجوم الشنيع على السفارة الأذربيجانية في طهران والذي أدى لاستشهاد مسؤول أمن".

وأعرب الرئيس التركي عن تعازيه "للأشقاء الأذربيجانيين"، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً تضامن تركيا مع أذربيجان الشقيقة والصديقة.

وفي وقت سابق الجمعة، أدان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب الهجوم. كما أدانه الأمين العام لمنظمة الدول التركية كوبانيتشباك أومورالييف.

وفي وقت سابق الجمعة، تعرضت السفارة الأذربيجانية في طهران لهجوم مسلح، ما أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة اثنين من الحراس.

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