رئيس البرلمان التركي: يحق لأردوغان الترشح لولاية رئاسية ثانية

أكد رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب أن الرئيس رجب طيب أردوغان يحق له الترشح لولاية ثانية وفق النظام الرئاسي الذي تم إقراره في 2018.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في البرلمان الجمعة، تطرق خلاله إلى بيان المعارضة التي تضم 6 أحزاب.

وأمس قالت المعارضة التركية، في بيان، إن أردوغان لا يمكنه أن يكون مرشحاً للرئاسة لولاية جديدة.

وأضاف شنطوب: "قد يكون لدى بعض السياسيين قرارات وآراء حول الترشح السياسي ومنع المرشحين الذين يخشونهم. من الخطأ اعتبار ذلك نقاشاً قانونياً".

وأردف: "هذه الفترة الرئاسية هي الأولى لرئيسنا أردوغان. ويمكن ترشحه للمرة الثانية وفق الاجراءات العادية ولا داعي لاتخاذ البرلمان قرارا حول ذلك".

وأوضح رئيس البرلمان التركي أنه بناء على القانون الذي بدأ في أبريل/ نيسان 2018 مع إعلان جدول الانتخابات التي تمت في ذلك العام، فإنه يحق للجميع الترشح لفترتين رئاسيتين.

وكانت الانتخابات مقرّرة بادئ الأمر في 18 حزيران/ يونيو المقبل، إلا أن أردوغان صرح مؤخراً أن يوم 14 مايو/ أيار المقبل هو اليوم الأنسب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.

وفي 24 يونيو/ حزيران 2018، أجريت انتخابات عامة ورئاسية متزامنة في تركيا، حصل فيها الرئيس رجب طيب أردوغان، على 52.59 بالمئة من أصوات الناخبين، ليكون بذلك أوّل رئيس في النظام الرئاسي في تركيا.