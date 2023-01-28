وزير الخارجية التركي: نتضامن مع أذربيجان عقب استهداف سفارتها بإيران

أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، عن تضامن بلاده مع أذربيجان ضد الهجوم الذي استهدف سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران.

وأضاف تشاوش أوغلو في تصريح للصحفيين السبت، عقب مشاركته في فعالية بالعاصمة أنقرة: "نقول دائمًا، أذربيجان الروح ليست وحدها أبدًا".

ودعا وزير الخارجية التركي إيران إلى كشف ملابسات الهجوم وتبادل المعلومات مع باكو، وتسليم المنفذ أو المنفذين إلى العدالة.

وأشار تشاوش أوغلو إلى ضرورة التعاون بين إيران وأذربيجان بهذا الصدد.

وأضاف: "نتطلع من جارتنا إيران لتبادل ملابسات الهجوم الإرهابي ومن يقف ورائه مع أذربيجان، بشكل واضح".

والسبت، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن "دوافع شخصية" وراء الهجوم الذي استهدف سفارة أذربيجان في طهران، الجمعة.

والجمعة، تعرضت سفارة أذربيجان لدى طهران لهجوم مسلح أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة حارسين، وأعلنت إيران القبض على منفذه.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، إنها تخطط لإجلاء موظفي سفارتها في طهران، عقب الهجوم الذي استهدفها.

ووصف وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف الهجوم بأنه "إرهابي غادر"، مؤكدا أن مرتكبيه ومَن أمر به "يجب أن يعاقبوا في أقصر وقت ممكن".