الرئيس التركي يدين الاعتداءات على القرآن في أوروبا

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في عدة دول أوروبية خلال الفترة الأخيرة.

وقال أردوغان في خطاب وجهه عبر اتصال هاتفي لفعالية أقامها مغتربون أتراك في العاصمة الهولندية أمستردام، السبت، إن الله (سبحانه وتعالى) الحاكم المطلق، هو حامي القرآن الكريم.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعتدون على القرآن يكشفون فقط عن اضطرابات شخصياتهم.

وتابع: "أولئك الذين قرروا حماية التوراة، يكشفون عن وقاحتهم تجاه القرآن الكريم".

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم من قبل شخصيات يمينية متطرفة.

ويقود زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، مؤخراً، حملة للاعتداء على القرآن في البلدان الأوروبية.