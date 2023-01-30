الرئيس التركي يدعو لمحادثات بين تركيا وروسيا وسوريا وإيران

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمواصلة عقد لقاءات بين بلاده وروسيا وسوريا وإيران، بهدف الوصول إلى الاستقرار شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات له، الأحد، خلال لقاء مع الشباب في ولاية بيلاجيك وسط تركيا.

وأفاد أردوغان أن علاقات بلاده مع روسيا قائمة على الاحترام المتبادل، وعلاقته مع نظيره فلاديمير بوتين مبنية على الصدق.

وأشار أن طلبات بلاده سواء فيما يخص تتارستان أو داغستان وغيرها من المناطق لاقت استجابة من الجانب الروسي.

واستدرك: "رغم أننا لم نتمكن من الحصول في الوقت الراهن على النتيجة التي نرغب بها فيما يخص التطورات شمالي سوريا إلا أننا ندعو لعقد اجتماعات ثلاثية (تركيا وروسيا وسوريا)".

وأضاف الرئيس التركي: "لتجتمع تركيا وروسيا وسوريا، ويمكن أن تنضم إيران أيضاً، ولنعقد لقاءاتنا على هذا المنوال، لكي يعم الاستقرار في المنطقة، وتتخلص المنطقة من المشكلات التي تعيشها، وقد حصلنا وما زلنا نحصل وسنحصل على نتائج في هذا الصدد".

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، في 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن اجتماع انعقد في العاصمة الروسية موسكو ضم وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا، ورؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة.

وأكد اتفاق المجتمعين في اللقاء على استمرار الاجتماعات الثلاثية "من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة".