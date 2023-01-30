تشاوش أوغلو: نواجه مشاكل أقل مع فنلندا بملف انضمامها للناتو

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده واجهت مشاكل أقل مع فنلندا منذ بداية مسيرة انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرتغالي جواو غوميش كرافينيو، الاثنين في العاصمة أنقرة.

وأشار تشاوش أوغلو أن السويد وفنلندا أو بعض الدول في الحلف (الناتو) ترغب في أن تمضي عملية انضمام البلدين سوياً.

وتطرق وزير الخارجية التركي إلى المذكرة الثلاثية الموقعة في العاصمة الإسبانية مدريد بين تركيا والسويد وفنلندا، قائلًا:" منذ ذلك الحين، أدلت فنلندا بتصريحات إيجابية ويمكننا القول إن هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على تركيا، دعنا نقول القيود المفروضة على تصدير منتجات الصناعات الدفاعية، أو بالأحرى تصاريح التصدير، كما لم تحدث استفزازات كما في السويد".

وشدد أن تركيا ليست ضد توسيع "الناتو"، وأنها قالت في كل اجتماع بضرورة انضمام البلدان الراغبة.

وبيّن أن تركيا ليس لديها مشاكل بشكل قاطع مع فنلندا والسويد، مضيفًا:" نحن نتفهم مخاوفهما الأمنية وهو مشروع، لكن هناك تهديدان في وثائق الناتو؛ الأول هو روسيا، ونحن نتفهم أنهم قلقون حول هذا الموضوع، ولكن الآخر هو الإرهاب، لذلك، يجب تلبية مطالب تركيا بخصوص مخاوفها وليس تفهمها فحسب، ولهذا وقعنا المذكرة الثلاثية".