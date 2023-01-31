تركيا: نقيّم المعلومات الاستخباراتية بخصوص التحذيرات الأمنية

قالت وزارة الداخلية التركية، إن المعلومات الاستخباراتية التي يتم إرسالها إلى تركيا من وقت لآخر في نطاق التحذير الأمني يتم دراستها بدقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم رفع الإجراءات الأمنية إلى أعلى مستوى في البلاد عقب حرق القرآن الكريم في السويد وهولندا والدنمارك، تحسباً لأي استفزازات محتملة.

وأضاف البيان أن "الوزارة تلقت سابقاً تحذيرات أمنية من دولة صديقة حول بعض الأشخاص، وأن السلطات التركية أوقفت هؤلاء الأشخاص ولم تعثر في حوزتهم على أسلحة أو ذخائر".

وصرحت "الداخلية التركية" أنها قيّمت المعلومات التي تفيد بأن تنظيمات إرهابية مثل "القاعدة" و"داعش" تبحث عن وسائل للقيام بأعمال إرهابية في العديد من الدول بذريعة الرد على حرق القرآن في السويد والدنمارك وهولندا.

وأكد البيان أن "كفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية مستمر دون توقف، وأن قوات الأمن التركية نفذت 1042 عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي العام الماضي".

وقبل نحو أسبوع حذرت عدة دول مواطنيها من السفر إلى تركيا بداعي احتمال وقوع هجمات إرهابية فيها إثر الاستفزازات التي حصلت في السويد ضد القرآن الكريم.